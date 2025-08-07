Датамайнери виявили у коді Starfield згадки нової функції – міжпланетних подорожей. Ймовірно, Bethesda додасть у гру "круїзний" режим, який дозволить літати між планетами в межах однієї системи без екранів завантаження. Гравці просили про таку можливість майже два роки з моменту релізу гри.

Майже через два роки після виходу Starfield компанія Bethesda, схоже, готується додати одну з найбільш очікуваних функцій. Користувач Reddit під ніком Zealousideal-Buyer-7, посилаючись на знахідки датамайнера xtcrefugee, повідомив, що в коді двох останніх оновлень гри з'явилися натяки на повноцінні міжпланетні подорожі, інформує 24 Канал.

Дослідники коду виявили численні згадки нового "круїзного" режиму для космічного корабля. Наразі для перельоту з однієї планети на іншу, навіть у межах однієї зоряної системи, гравцям доводиться дивитися на екран завантаження. Нова функція, ймовірно, дозволить уникнути цього, зробивши космічні мандрівки більш плавними та реалістичними.



Згадки про режим "круїзного" польоту корабля / Фото Zealousideal-Buyer-7

Втім, не варто очікувати, що Starfield перетвориться на аналог Elite: Dangerous або No Man's Sky. Про безшовну посадку на планету з космосу, про яку також просили фанати, поки не йдеться.

Цікаво, що технічно подорожі між планетами в реальному часі були доступні в грі з самого початку. Однак через низьку швидкість корабля, передбачену розробниками, такий переліт міг тривати кілька реальних годин.

Відсутність зручної системи подорожей була однією з головних претензій спільноти до гри, і модери вже встигли випустити власні рішення цієї проблеми.

Starfield вийшла у вересні 2023 року на ПК та Xbox Series X|S, а також доступна в Game Pass. Згідно з чутками, наступної весни гра може з'явитися і на PS5 разом із другим сюжетним доповненням, яке ще не було анонсовано.

Нагадаємо, що раніше Bethesda анонсувала "захоплюючі плани" щодо Starfield. На початку року розробники заявили, що вони завжди враховують відгуки гравців і працюють над розвитком гри і, схоже, це таки правда.