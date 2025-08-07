Датамайнеры обнаружили в коде Starfield упоминания новой функции – межпланетных путешествий. Вероятно, Bethesda добавит в игру "круизный" режим, который позволит летать между планетами в пределах одной системы без экранов загрузки. Игроки просили о такой возможности почти два года с момента релиза игры.

Спустя почти два года после выхода Starfield компания Bethesda, похоже, готовится добавить одну из самых ожидаемых функций. Пользователь Reddit под ником Zealousideal-Buyer-7, ссылаясь на находки датамайнера xtcrefugee, сообщил, что в коде двух последних обновлений игры появились намеки на полноценные межпланетные путешествия, информирует 24 Канал.

Исследователи кода обнаружили многочисленные упоминания нового "круизного" режима для космического корабля. Сейчас для перелета с одной планеты на другую, даже в пределах одной звездной системы, игрокам приходится смотреть на экран загрузки. Новая функция, вероятно, позволит избежать этого, сделав космические путешествия более плавными и реалистичными.



Упоминания о режиме "круизного" полета корабля / Фото Zealousideal-Buyer-7

Впрочем, не стоит ожидать, что Starfield превратится в аналог Elite: Dangerous или No Man's Sky. О бесшовной посадке на планету из космоса, о которой также просили фанаты, пока речь не идет.

Интересно, что технически путешествия между планетами в реальном времени были доступны в игре с самого начала. Однако из-за низкой скорости корабля, предусмотренной разработчиками, такой перелет мог длиться несколько реальных часов.

Отсутствие удобной системы путешествий было одной из главных претензий сообщества к игре, и моддеры уже успели выпустить собственные решения этой проблемы.

Starfield вышла в сентябре 2023 года на ПК и Xbox Series X|S, а также доступна в Game Pass. Согласно слухам, следующей весной игра может появиться и на PS5 вместе со вторым сюжетным дополнением, которое еще не было анонсировано.

Напомним, что ранее Bethesda анонсировала "захватывающие планы" относительно Starfield. В начале года разработчики заявили, что они всегда учитывают отзывы игроков и работают над развитием игры и, похоже, это таки правда.