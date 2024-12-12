Як це буде

Несподіване доповнення дає вам можливість користуватися спорядженням Doom Slayer, зокрема бронею та зброєю, а також пройти абсолютно нову місію під назвою At Hell's Gate. Завантажити все це можна з офіційної сторінки Creations для Starfield, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний обліковий запис гри на X.

Дивіться також Вікно запуску Grand Theft Auto 6 сколихне всю ігрову індустрію, і вам це не сподобається

За розробкою цього доповнення, тобто самої місії, стоїть спільнота Kinggath Creations, відома своїми модами серії Sim Settlements для гри Fallout 4. Ось як його описують самі творці: "Група найманців ледве уникнула зустрічі з чимось, що можна описати лише як потойбічне зло. Розслідуйте цю таємничу подію і не дайте мерзенній силі вторгнутись у ваш Всесвіт".

Тизер доповнення: відео

Ви також можете отримати це доповнення безпосередньо з ігрового меню Creations на консолях Xbox та ПК.

Після завантаження квесту гравці можуть розпочати його проходження, відвідавши будь-яку ретрансляційну станцію SSNN у великому місті (New Atlantis, Cydonia, Akila City або Neon) по всій галактиці.

Завершивши цей квест, який включає кілька цікавих зустрічей, гравці отримають культовий костюм Praetor Suit з нових ігор серії Doom, легендарний супердробовик для знищення ворогів, а також клинок Crucible Blade, щоб розрубувати будь-яких супротивників. Крім того, з Industrial Workbench можна створити шість плюшевих персонажів з Doom, які прикрасять будинки, аванпости та кораблі гравців.