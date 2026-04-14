Starfield на PS5 розчарувала гравців: Bethesda терміново готує патч
- Starfield на PS5 стикається з численними технічними проблемами, включаючи зависання та критичні помилки із збереженнями, що викликало масові скарги гравців.
- Bethesda готує перший патч для усунення основних проблем, який планують випустити до кінця поточного тижня.
Космічна RPG Starfield нарешті вийшла на PS5, але замість святкового запуску гравці отримали хвилю технічних проблем. Bethesda вже відреагувала на скарги й запевнила, що працює над виправленнями.
Довгоочікуваний вихід Starfield на консолі PlayStation 5 відбувся лише через понад два з половиною роки після дебюту гри. Разом із портом користувачі отримали велике оновлення Free Lanes та сюжетне доповнення Terran Armada, що мало стати додатковим стимулом повернутися у гру або вперше її спробувати, пише 24 Канал.
Чому реліз Starfield на PS5 викликав стільки критики?
Однак замість позитивних відгуків реліз супроводжувався масовими скаргами в соцмережах, зокрема на порталі Reddit. Власники PS5 і PS5 Pro повідомляють про регулярні зависання, часті вильоти та критичні помилки із збереженнями. Частина гравців прямо називає версію гри сирою і такою, в яку неможливо грати, та вимагає повернення грошей від Sony.
Розробники з Bethesda Game Studios оперативно відреагували на ситуацію. У своєму мікроблозі студія повідомила, що вже проаналізувала звернення користувачів і змогла звузити коло можливих причин збоїв до кількох ключових факторів. За їхніми словами, команда активно працює над виправленням.
У Bethesda запевнили, що перший патч, який має усунути основні проблеми з вильотами, планують випустити до кінця поточного тижня. Студія подякувала гравцям за зворотний зв'язок і пообіцяла інформувати про подальші кроки.
Нагадаємо, що Starfield вийшла у вересні 2023 року на PC та консолях Xbox Series X і S, а також одразу з'явилася у підписці Game Pass. Попри суперечливий старт, проєкт продовжує тримати інтерес аудиторії: нещодавно піковий онлайн у Steam перевищив 30 тисяч гравців – це найкращий показник із моменту релізу.
Композитор гри Інон Зур раніше висловлював упевненість, що з часом Starfield може набути статусу культового проєкту. З огляду на плани Bethesda щодо довгострокової підтримки, у гри дійсно є шанс виправити свою репутацію – але нинішній запуск на PS5 точно не став таким стартом, на який розраховували фанати.