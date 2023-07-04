Starfield від Bethesda стане однією з найбільш очікуваних ігор в новітній історії. А деякі шанувальники вже помітили незначну деталь про Марс, яка спонукає їх досліджувати поверхню червоної планети в грі, щойно вона вийде.

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Цікава деталь про Марс у грі Starfield

Starfield включатиме понад 1 тисячу унікальних планет, які гравці зможуть досліджувати за межами власної зоряної системи Землі. Гра викликала величезний ажіотаж серед геймерів ще після першого анонсу у 2018 році.

Ця науково-фантастична гра з відкритим світом обіцяє велику кількість функцій із багатьма основними елементами ігрового процесу. Тепер один з шанувальників помітив цікаву деталь, яка викликала палкі дискусії серед фанатів.

У той час як поверхня Марса є холодним, суворим середовищем, яке, ймовірно, не містить жодного життя в даний момент у реальному світі, профіль планети в Starfield стверджує, що флора на планеті існує споконвіків.

Це означає, що на Марсі можуть існувати примітивні форми життя. Можливо, їх можна знайти на поверхні червоної планети у вигляді скам'янілостей.

Це свідчить про те, що творці Starfield не бояться досліджувати певні напрямки популярної наукової теорії. Адже можливість життя на Марсі є темою палких дискусій протягом десятильті.