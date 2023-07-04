Starfield от Bethesda станет одной из самых ожидаемых игр в новейшей истории. А некоторые поклонники уже заметили незначительную деталь о Марсе, которая побуждает их исследовать поверхность красной планеты в игре, как только она выйдет.

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Интересная деталь о Марсе в игре Starfield

Starfield будет включать более тысячи уникальных планет, которые игроки смогут исследовать за пределами собственной звездной системы Земли. Игра вызвала огромный ажиотаж среди геймеров после первого анонса в 2018 году.

Эта научно-фантастическая игра с открытым миром обещает множество функций со многими основными элементами игрового процесса. Теперь один из поклонников заметил интересную деталь, вызвавшую жаркие дискуссии среди фанатов.

В то время как поверхность Марса является холодной, суровой средой, которая, вероятно, не содержит ни одной жизни в данный момент в реальном мире, профиль планеты в Starfield утверждает, что флора на планете существует испокон веков.

Это значит, что на Марсе могут существовать простые формы жизни. Возможно, их можно найти на поверхности красной планеты в виде окаменелостей.

Это свидетельствует о том, что создатели Starfield не боятся изучить определенные направления популярной научной теории. Ведь возможность жизни на Марсе является темой жарких дискуссий на протяжении десятилетий.