Starfield от Bethesda станет одной из самых ожидаемых игр в новейшей истории. А некоторые поклонники уже заметили незначительную деталь о Марсе, которая побуждает их исследовать поверхность красной планеты в игре, как только она выйдет.
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Интересная деталь о Марсе в игре Starfield
Starfield будет включать более тысячи уникальных планет, которые игроки смогут исследовать за пределами собственной звездной системы Земли. Игра вызвала огромный ажиотаж среди геймеров после первого анонса в 2018 году.
Эта научно-фантастическая игра с открытым миром обещает множество функций со многими основными элементами игрового процесса. Теперь один из поклонников заметил интересную деталь, вызвавшую жаркие дискуссии среди фанатов.
В то время как поверхность Марса является холодной, суровой средой, которая, вероятно, не содержит ни одной жизни в данный момент в реальном мире, профиль планеты в Starfield утверждает, что флора на планете существует испокон веков.
Это значит, что на Марсе могут существовать простые формы жизни. Возможно, их можно найти на поверхности красной планеты в виде окаменелостей.
Это свидетельствует о том, что создатели Starfield не боятся изучить определенные направления популярной научной теории. Ведь возможность жизни на Марсе является темой жарких дискуссий на протяжении десятилетий.