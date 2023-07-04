Шанувальники Starfield мають цікаву теорію про Марс у грі

4 липня 2023, 18:43
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Джерело:

ShriyanshPandey

Майбутня космічна RPG від Bethesda Starfield включатиме загалом понад 1 тисячу планет для дослідження. Та невелика деталь викликає питання про планету в Сонячній системі.

Starfield від Bethesda стане однією з найбільш очікуваних ігор в новітній історії. А деякі шанувальники вже помітили незначну деталь про Марс, яка спонукає їх досліджувати поверхню червоної планети в грі, щойно вона вийде.

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Цікава деталь про Марс у грі Starfield

Starfield включатиме понад 1 тисячу унікальних планет, які гравці зможуть досліджувати за межами власної зоряної системи Землі. Гра викликала величезний ажіотаж серед геймерів ще після першого анонсу у 2018 році.

Ця науково-фантастична гра з відкритим світом обіцяє велику кількість функцій із багатьма основними елементами ігрового процесу. Тепер один з шанувальників помітив цікаву деталь, яка викликала палкі дискусії серед фанатів.

У той час як поверхня Марса є холодним, суворим середовищем, яке, ймовірно, не містить жодного життя в даний момент у реальному світі, профіль планети в Starfield стверджує, що флора на планеті існує споконвіків.

Even though there is no flora on Mars it says "primordial" not "none" ,which seems interesting, maybe we can find fossils on Mars.
by u/ShriyanshPandey in Starfield

 

Це означає, що на Марсі можуть існувати примітивні форми життя. Можливо, їх можна знайти на поверхні червоної планети у вигляді скам'янілостей.

Це свідчить про те, що творці Starfield не бояться досліджувати певні напрямки популярної наукової теорії. Адже можливість життя на Марсі є темою палких дискусій протягом десятильті.

Автор: Олег Терещенко