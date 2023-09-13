Втім, не всі геймери можуть похизуватися гарним знанням іноземної мови. Тож багато українських шанувальників Starfield сподіваються на українізацію гри.

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Чи буде українська в Starfield

Виправити цю ситуацію допоможе неофіційна українізація Starfield. Роботи над цим проєктом активно ведуть небайдужі гравці за допомогою платформи Crowdin.

Наразі блогер OLDboi підбив проміжні підсумки проєкту українізації Starfield. За його словами, на цей час перекладено вже 11% всіх текстів гри.

Цей показник дорівнює приблизно половині всіх текстів, перекладених в грі Hogwarts Legacy. Такий переклад можна буде застосувати як до Steam-версії, так і до версії з Xbox Store (PC Game Pass).