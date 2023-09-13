Впрочем, не все геймеры могут похвастаться хорошим знанием иностранного языка. Поэтому многие украинские поклонники Starfield надеются на украинизацию игры.

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Будет ли украинский в Starfield

Исправить эту ситуацию поможет неофициальная украинизация Starfield. Работы над этим проектом активно ведут неравнодушные игроки с помощью платформы Crowdin.

В настоящее время блогер OLDboi подвел промежуточные итоги проекта украинизации Starfield. По его словам, в настоящее время переведено уже 11% всех текстов игры.

Этот показатель равен примерно половине всех текстов, переведенных в игре Hogwarts Legacy. Такой перевод можно применить как к Steam-версии, так и к версии из Xbox Store (PC Game Pass).