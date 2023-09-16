У Starfield знайшли посилання на кумедну сцену з культового телесеріалу Офіс: цікаве фото

У останній грі від студії Bethesda – довгоочікуваній космічній RPG Starfield, знайшли цікаве посилання на одну з найбільш кумедних сцен культового серіалу Офіс.

Гравці Starfield продовжують знаходити цікаві "великодки" у масштабному світі космічної RPG.

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Проєкти Bethesda ніколи не цуралися посилатися на попкультуру. Подібним чином і Starfield усіяний "великодками", деякі з яких навіть натякають на інші ігри Bethesda, такі як Skyrim.

Хоча серіал Офіс був популярний фактично з моменту запуску, він набув нової хвилі популярності в еру потокових сервісів та ковідні часи, коли люди мали багато часу вдома та зручний доступ до всіх епізодів на таких платформах, як Netflix.

Тож, нікого не здивувало, коли геймер під ніком Surpluhss помітив посилання на одну з найкумедніших сцен серіалу в одній з будівель міста New Atlantis у Starfield.

Посилання на Офіс у Starfield / Фото з Reddit

Гравець поділився своїм відкриттям в офіційному сабредіті гри.

Розсипане по підлозі чилі, синя кухонна рукавичка та металева каструля – ці три предмети настільки очевидний референс на відому сцену, що інших думок бути й не може.

Кумедна сцена з Офісу: дивитися відео

, Starfield вже доступний на ПК та Xbox Series X/S.