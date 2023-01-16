Ймовірно, найамбітніша гра Тодда Говарда ніяк не може визначитися з датою релізу, повідомляє 24 канал.

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Після першого перенесення, датою виходу гри називали перше півріччя 2023 року, однак у Steam було лаконічно написано: "2023".

Тепер же, якщо зайти на сторінку проєкту, то можна побачити, що текст у цьому полі змінився на більш невизначене: "Незабаром".

Особливо дивно це на фоні інформації, що тестувальники проєкту залишилися в захваті від гри.

Така, здавалося б, невеличка зміна підсилила чутки про те, що Starfield чекає чергове перенесення. Одначе поки що представники студії ніяк не прокоментували ситуацію.

Сторінка гри у Steam / скриншот

Цілком можливо, що Тодд Говард планує зробити якесь оголошення на цю тему під час майбутнього спільного заходу розробників Xbox і Bethesda, що планується 25 січня.

Сподіваємось, "Незабаром" – це лише свого роду "заглушка" перед появою остаточної дати релізу, але так це чи ні покаже лише час.