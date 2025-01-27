Філ Спенсер фактично підтвердив вихід одного з головних ексклюзивів Xbox на PlayStation

У свіжому інтерв'ю очільник Xbox Філ Спенсер багато говорив про політику компанії щодо ексклюзивів та фактично підтвердив майбутній вихід однієї з найбільших ігор 2024 року на PlayStation.

Філ Спенсер підтвердив, що у Xbox немає обмежень щодо того, які ігри студій під їх егідою з'являтимуться на інших консолях, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

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Starfield обов'язково вийде на PlayStation

У розмові з журналістом Дестіном Легарі, Спенсер чітко відповів на запитання про те, чи залишиться ексклюзивом останній проєкт Bethesda – масштабна космічна RPG Starfield.

Ні, немає жодної конкретної гри… немає жодних причин для мене обгороджувати будь-яку гру і казати, що "ця гра не опиниться там, де вона знайде гравців і матиме для нас успіх у бізнесі",

– сказав Спенсер.

За словами функціонера, Xbox обрали для себе шлях найбільшої доступності ігор для гравця і серед іншого це означає також реліз проєктів, створених на їхні інвестиції, на консолях-конкурентах.

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Не допускати ігри на інші платформи – це не наш шлях, це не працює для нас,

– додав керманич Xbox.

Отож, шанувальникам Bethesda, які є власниками PS4 та PS5, залишається лише чекати того моменту коли вони зможуть досліджувати космічні простори в Starfield.