Філ Спенсер фактично підтвердив вихід одного з головних ексклюзивів Xbox на PlayStation
- Філ Спенсер, очільник Xbox, заявив, що у компанії немає обмежень щодо виходу ігор на інші консолі, включаючи PlayStation.
- Starfield, масштабна космічна RPG від Bethesda, не буде ексклюзивом для Xbox і колись вийде на PlayStation.
У свіжому інтерв'ю очільник Xbox Філ Спенсер багато говорив про політику компанії щодо ексклюзивів та фактично підтвердив майбутній вихід однієї з найбільших ігор 2024 року на PlayStation.
Філ Спенсер підтвердив, що у Xbox немає обмежень щодо того, які ігри студій під їх егідою з'являтимуться на інших консолях, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.
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Starfield обов'язково вийде на PlayStation
У розмові з журналістом Дестіном Легарі, Спенсер чітко відповів на запитання про те, чи залишиться ексклюзивом останній проєкт Bethesda – масштабна космічна RPG Starfield.
Ні, немає жодної конкретної гри… немає жодних причин для мене обгороджувати будь-яку гру і казати, що "ця гра не опиниться там, де вона знайде гравців і матиме для нас успіх у бізнесі",
– сказав Спенсер.
За словами функціонера, Xbox обрали для себе шлях найбільшої доступності ігор для гравця і серед іншого це означає також реліз проєктів, створених на їхні інвестиції, на консолях-конкурентах.
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Не допускати ігри на інші платформи – це не наш шлях, це не працює для нас,
– додав керманич Xbox.
Отож, шанувальникам Bethesda, які є власниками PS4 та PS5, залишається лише чекати того моменту коли вони зможуть досліджувати космічні простори в Starfield.