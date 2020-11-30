Свята розпочинаються просто зараз, адже цілий грудень триватиме серія турнірів Cocktail PONT від PokerMatch з призовим фондом у 21 мільйон гривень. Спробувати свої сили може кожен. Дізнайтесь, як долучитися.

З 4 по 27 грудня у покер-румі PokerMatch пройде серія турнірів Cocktail PONT. Гравці в онлайні зможуть поборотися за призовий фонд у 21 мільйон гривень. Також переможців серії турнірів Cocktail PONT чекають іменні трофеї та медалі.

Основні правила

Позмагатися можна буде у Холдемі, Омасі та Китайському покері з мінімальний бай-іном у 100 гривень та щедрими гарантіями. Вечірні змагання з Холдему будуть проходити з прогресивним нокаутом, тобто ви зможете заробляти кошти за вибивання суперників. Також всі турніри цієї серії будуть проходити у форматі мульти-ентрі, з ребаями та аддонами. Організатори обіцяють плюс 10% до стека всім користувачам, що зареєструються до старту цієї серії змагань.

У фінальному турнірі Main Cocktail PKO (27 грудня) буде розіграно аж 2 мільйони гривень.

Також щедрі винагороди чекають й інших учасників: 500 тисяч гривень отримають призери "Коктейльної Турніроманії", а найкращі команди з рейтингу GipsyTeam розділять між собою 300 тисяч гривень.

Безкоштовні відбори

У фінальний тиждень цієї серії турнірів пройдуть Main Cocktail OFC (25 грудня) з гарантією у 1 мільйон гривень та Main Cocktail PLO (26 грудня) з гарантією у 500 тисяч гривень. І відібратися на ці змагання зможе будь-хто у безкоштовних шутаут-турнірах, які проходитимуть кожного дня з 4 по 24 грудня. Для участі у шутаут-турнірах вам треба згенерувати 50 гривень рейка у вибраній дисципліні, але це можна зробити всього один раз на добу.

Додаткові винагороди

Призовий фонд "Коктейльної Турніроманії" складе аж 500 тисяч гривень, такі кошти розділять між собою 40 найкращих гравців. У рамках цього змагання користувачі будуть заробляти бали за вибивання суперників. Чим більше бай-ін – тим більше балів можна заробити. Переможець цієї акції отримає 100 тисяч гривень.

Розподіл призових "Коктейльної Турніроманії" Місце Призові 1 100 тисяч гривень 2 75 тисяч гривень 3 60 тисяч гривень 4 45 тисяч гривень 5 30 тисяч гривень У рамках турніру для команд на GipsyTeam буде розігруватися 300 тисяч гривень. Цю суму між собою розділять 5 найкращих команд, а переможці отримають одразу 100 тисяч гривень.