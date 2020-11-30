Праздники начинаются прямо сейчас, ведь целый декабрь продлится серия турниров Cocktail PONT от PokerMatch с призовым фондом в 21 миллион гривен. Попробовать свои силы может каждый. Узнайте, как присоединиться.

С 4 по 27 декабря в покер-руме PokerMatch пройдет серия турниров Cocktail PONT. Игроки в онлайне смогут побороться за призовой фонд в 21 миллион гривен. Также победителей серии турниров Cocktail PONT ждут именные трофеи и медали.

Основные правила

Посоревноваться можно будет в Холдеме, Омахе и Китайском покере, с минимальным бай-ином в 100 гривен и щедрыми гарантиями. Вечерние соревнования по Холдему будут проходить с прогрессивным нокаутом, то есть вы сможете зарабатывать деньги за выбивание соперников. Также все турниры этой серии будут проходить в формате мульти-энтри, с ребаями и аддонами. Организаторы обещают плюс 10% к стеку всем пользователям, которые зарегистрируются до старта этой серии соревнований.

В финальном турнире Main Cocktail PKO (27 декабря) будет разыграно аж 2 миллиона гривен.

Также щедрые вознаграждения ждут и других участников: 500 тысяч гривен получат призеры "Коктейльной Турниромании", а лучшие команды из рейтинга GipsyTeam разделят между собой 300 тысяч гривен.

Бесплатные отборы

В финальную неделю этой серии турниров пройдут Main Cocktail OFC (25 декабря) с гарантией в 1 миллион гривен и Main Cocktail PLO (26 декабря) с гарантией в 500 тысяч гривен. И отобраться на эти соревнования сможет любой в бесплатных шутаут-турнирах, которые будут проходить каждый день с 4 по 24 декабря. Для участия в шутаут-турнирах вам надо сгенерировать 50 гривен рейка в выбранной дисциплине, но это можно сделать всего один раз в сутки.

Дополнительные вознаграждения

Призовой фонд "Коктейльной Турниромании" составит аж 500 тысяч гривен, такие средства разделят между собой 40 лучших игроков. В рамках этого соревнования пользователи будут зарабатывать баллы за выбивание соперников. Чем больше бай-ин – тем больше баллов можно заработать. Победитель этой акции получит 100 тысяч гривен.

Распределение призовых "Коктейльной Турниромании" Место Призовые 1 100 тысяч гривен 2 75 тысяч гривен 3 60 тысяч гривен 4 45 тысяч гривен 5 30 тысяч гривен

В рамках турнира для команд на GipsyTeam будет разыгрываться 300 тысяч гривен. Эту сумму между собой разделят 5 лучших команд, а победители получат сразу 100 тысяч гривен.

Распределение призовых в командном турнире GipsyTeam Место Призовые 1 100 тысяч гривен 2 70 тысяч гривен 3 50 тысяч гривен 4 45 тысяч гривен 5 35 тысяч гривен

Календарь турниров серии Cocktail PONT и дополнительную информацию можно найти на сайте PokerMatch.