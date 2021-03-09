Користувач платформи Reddit вирішив порахувати кількість ворогів, яких вбив Шепард із Mass Effect. Виявилося, що найкраще командер попрацював у другій частині.

Остання відеогра про пригоди капітана Шепарда вийшла ще у березні 2012 року, тому один геймер вирішив відзначити цей ювілей ще одним проходження культової трилогії. Щоправда, він також фіксував кожне вбивство, яке скоював головний герой цієї серії.

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Результатами цього дослідження поділився користувач платформи Reddit із нікнеймом TK-576. Одразу зазначимо, що геймер вирішив пройти гру максимально миролюбно, а також намагався уникати більшість перестрілок. Він зосередився лише на сюжетній кампанії, хоча деякі додаткові завдання із другої частини був змушений пройти (місії лояльності).

Враховувалися лише безпосередні вбивства зброєю, яку Шепард тримав у руках. Обстріли орд ворогів та вбивства за допомогою переконання не йшли до загальної статистики. Також варто відзначити, що напарники Шепарда майже не брали участі у боях, тому результат ентузіаста близький до істини. Отже, в геймера вийшли наступні цифри:

Mass Effect – 472 вбивства

Mass Effect 2 – 837 вбивств

Mass Effect 3 – 472 вбивства

Загальна кількість – 1781 вбивство

Пацифістом капітана Шепарда назвати важко, хоча це ж лише "обов'язкові" вбивства. Особливо вражає кількість його жертв у другій частині – майже половина від загальної числа. Зрозуміло, що точними такі підрахунки важко назвати, але у середньому результати будуть схожі. Також TK-576 на своєму ютуб-каналі показав всіх ворогів, яких ліквідував Шепард.

Цікаво, що капітан космічного корабля вбив менше ворогів, ніж простий шукач скарбів Нейтан Дрейк. Останній ліквідував 1829 ворогів у трьох перших частинах серії Uncharted.

Всі жертви капітана Шепарда у трилогії Mass Effect – відео