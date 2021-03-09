Пользователь платформы Reddit решил посчитать количество врагов, которых убил Шепард с Mass Effect. Оказалось, что лучше всего коммандер поработал во второй части.

Последняя видеоигра о приключениях капитана Шепарда вышла еще в марте 2012 года, поэтому один геймер решил отметить этот юбилей еще одним прохождением культовой трилогии. Правда, он также фиксировал каждое убийство, которое совершал главный герой этой серии.

Читайте также Супермен, ведьмак, а теперь и капитан: художник показал Генри Кавилла в образе Шепарда – фото

Результатами этого исследования поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом TK-576. Сразу отметим, что геймер решил пройти игру максимально миролюбиво, а также старался избегать большинство перестрелок. Он сосредоточился только на сюжетной кампании, хотя некоторые дополнительные задания из второй части был вынужден пройти (миссии лояльности).

Учитывались только непосредственные убийства оружием, которое Шепард держал в руках. Обстрелы орд врагов и убийства с помощью убеждения не шли к общей статистики. Также стоит отметить, что напарники Шепарда почти не принимали участия в боях, поэтому результат энтузиаста близок к истине. Итак, в геймера получились следующие цифры:

Mass Effect – 472 убийства

Mass Effect 2 – 837 убийств

Mass Effect 3 – 472 убийства

Общее количество – 1781 убийство

Пацифистом капитана Шепарда назвать трудно, хотя это же только "обязательные" убийства. Особенно поражает количество его жертв во второй части – почти половина от общего числа. Понятно, что точными такие подсчеты трудно назвать, но в среднем результаты будут похожи. Также TK-576 на своем ютуб-канале показал всех врагов, которых ликвидировал Шепард.

Интересно, что капитан космического корабля убил меньше врагов, чем простой искатель сокровищ Нейтан Дрейк. Последний ликвидировал 1829 врагов в трех первых частях серии Uncharted.

Все жертвы капитана Шепарда в трилогии Mass Effect – видео