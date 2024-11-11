BioWare розповіли, яка місія у Dragon Age: The Veilguard була найважчою для гравців

Через тиждень після виходу Dragon Age: The Veilguard компанія BioWare оприлюднила статистику гравців своєї останньої фентезійної рольової гри. Зокрема творці розповіли, яка місія і вороги стали найскладнішими для гравців.

Як повідомляє 24 Канал, місія "Море крові" виявилася найбільшою проблемою для чималої кількості гравців. У цьому завданні гравці повинні завербувати розбійника Луканіса Делламорта.

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Творці зафіксували найбільшу кількість смертей серед гравців саме тут. Крім того, крижаний дракон, студент Коріус, став найсмертоноснішим ворогом на ранніх етапах гри, що зробило обидві сутички особливо важкими для гравців.

Щодо іншої статистики, то найпопулярнішим класом серед гравців виявився маг – 40% гравців обрали цей шлях. Серед рас то саме людські протагоністи лідирують з показником 43%, трохи випереджаючи ельфів (40%).

Що стосується альянсів фракцій, то Сірі Вартові і Тіньові Дракони очолили чарти з 24% гравців кожна, тоді як інші фракції, такі як Антиванські Круки (16%), Мандрівники Завіси (15%), Лорди Фортуни (11%) та Варта Скорботи (10%), слідують за ними.

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Dragon Age: The Veilguard, що вийшла 31 жовтня для ПК (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5 та Xbox Series X/S, наразі отримала змішані відгуки критиків та "переважно позитивні" відгуки від користувачів Steam.