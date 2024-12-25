Steam встановила новий рекорд за кількістю випущених ігор в 2024 році

Steam, найбільша у світі цифрова ігрова платформа, досягла рекордного показника у 2024 році. Згідно з даними SteamDB, неофіційної бази даних платформи, кількість нових ігор, випущених у Steam цього року, зросла на 30% порівняно з 2023 роком, що свідчить про значне зростання бібліотеки контенту та користувацької бази платформи.

2024 рік наближається до завершення, і статистика свідчить про те, що це був плідний рік для Steam, повідомляє 24 Канал. Нещодавно Valve поділилася інформацією про найпопулярніші та найуспішніші ігри року, а SteamDB зосередився на величезній кількості нових релізів.

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Станом на кінець грудня в Steam було запущено 18 825 ігор, що перевищило показник 2023 року, який становив 14 393. Це на 30% більше, ніж у попередньому році.

Більшість з цих нових ігор належать до таких категорій, як:

Однокористувацькі ігри – 14,3 тисячі;

Казуальні ігри – 8,7 тисячі;

Інді ігри – 8,6 тисячі;

Екшн ігри – 7,3 тисячі.



Статистика випуску ігор в Steam / Фото SteamDB

Попри такий вражаючий обсяг, багато з цих ігор описуються як низькоякісні або нішеві продукти. SteamDB повідомляє, що понад 14 800 з цих нових релізів не досягли мінімальної кількості користувачів і продажів, необхідних для розблокування функцій налаштування профілю в Steam. Ці проєкти не можуть бути зараховані до колекцій ігор та підрахунку трофеїв користувачів.

Розвиток Steam не обмежується кількістю нових ігор. Користувацька база платформи продовжує стрімко розширюватися. На початку грудня кількість користувачів Steam досягла історичного максимуму – понад 39 мільйонів одночасних користувачів онлайн, що стало новим рекордом для платформи.

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Завдяки своїй постійно зростаючій аудиторії та різноманітному каталогу, Steam залишається центральним хабом для світової ігрової спільноти, встановлюючи рекорди, завершуючи ще один рік стрімкого розвитку та активності.