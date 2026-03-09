Valve розкрила статистику Steam: 100 ексабайтів завантажень і 42 мільйонів гравців онлайн

Valve підбила підсумки роботи Steam за 2025 рік і поділилася масштабною статистикою. Платформа продовжує стабільно зростати, а обсяги завантажень ігор досягли рекордних значень. Лише за рік користувачі сервісу завантажили дані, які вимірюються десятками ексабайтів.

Про такі вражаючі дані стало відомо зі звіту Steam Year in Review 2025, у якому Valve розповіла про зміни на платформі для розробників і видавців, а також поділилася статистикою використання сервісу, повідомляє PCGamer.

Хоча значна частина документа Valve присвячена внутрішнім покращенням – наприклад, роботі рекомендацій чи алгоритмів відображення ігор – найбільше уваги привернули цифри, що демонструють масштаби зростання Steam.

За даними компанії, платформа вже кілька років поспіль демонструє стабільне збільшення аудиторії. Якщо приблизно п'ять років тому Steam вперше подолав позначку у 25 мільйонів одночасних користувачів, то нині піковий онлайн досяг 42 мільйонів гравців.

За словами Valve, середній темп зростання становить приблизно 3,4 мільйона нових одночасних користувачів щороку.

Разом із ростом аудиторії стрімко збільшується і кількість даних, які проходять через сервери сервісу. У 2024 році Steam доставив користувачам близько 80 ексабайтів даних. У 2025 році цей показник зріс до 100 ексабайтів.

Ексабайт Надзвичайно велика одиниця вимірювання обсягу інформації. Вона дорівнює 1000 петабайтам або приблизно одному квінтильйону байтів (це число з 18 нулями). Такі масштаби зазвичай використовують для оцінки глобального інтернет-трафіку. Для розуміння масштабу: щоб зберегти ексабайт даних, знадобилися б приблизно чверть мільйона потужних домашніх комп'ютерів.

Valve навела й більш наочну статистику. У середньому користувачі Steam щодня встановлюють і оновлюють приблизно 274 петабайти даних. Якщо перевести це у менші одиниці, виходить близько 11,4 петабайта щогодини або приблизно 190 тисяч гігабайтів щохвилини.

Окрім обсягів завантажень, компанія також відзначила зростання доходів розробників. Завдяки системі розподілу прибутку, яку Valve запровадила у 2018 році, студії можуть отримувати більшу частку доходу залежно від успіху гри.

У результаті середня частка доходу, виплачена розробникам і видавцям невалвівських ігор у Steam у 2025 році, склала 76%. При цьому в статистику не входять гроші, які розробники отримують від продажу безплатних ключів Steam поза самою платформою.

З огляду на масштаби продажів і активність користувачів, бізнес Steam продовжує демонструвати надзвичайно сильні результати. Індустрія відеоігор залишається одним із найбільших сегментів цифрових розваг, а Steam – головним майданчиком для ПК-геймінгу.