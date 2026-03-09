Valve раскрыла статистику Steam: 100 эксабайтов загрузок и 42 миллиона игроков онлайн

Valve подвела итоги работы Steam за 2025 год и поделилась масштабной статистикой. Платформа продолжает стабильно расти, а объемы загрузок игр достигли рекордных значений. Только за год пользователи сервиса загрузили данные, которые измеряются десятками эксабайтов.

О таких впечатляющих данных стало известно из отчета Steam Year in Review 2025, в котором Valve рассказала об изменениях на платформе для разработчиков и издателей, а также поделилась статистикой использования сервиса, сообщает PCGamer.

Смотрите также ПК геймеры имеют шанс бесплатно получить известный симулятор с весьма положительными отзывами в Steam

Хотя значительная часть документа Valve посвящена внутренним улучшениям – например, работе рекомендаций или алгоритмов отображения игр – больше всего внимания привлекли цифры, демонстрирующие масштабы роста Steam.

По данным компании, платформа уже несколько лет подряд демонстрирует стабильное увеличение аудитории. Если примерно пять лет назад Steam впервые преодолел отметку в 25 миллионов одновременных пользователей, то сейчас пиковый онлайн достиг 42 миллионов игроков.

По словам Valve, средний темп роста составляет примерно 3,4 миллиона новых одновременных пользователей ежегодно.

Вместе с ростом аудитории стремительно увеличивается и количество данных, которые проходят через серверы сервиса. В 2024 году Steam доставил пользователям около 80 эксабайтов данных. В 2025 году этот показатель вырос до 100 эксабайтов.

Эксабайт Чрезвычайно большая единица измерения объема информации. Она равна 1000 петабайтам или примерно одному квинтиллиону байтов (это число с 18 нулями). Такие масштабы обычно используют для оценки глобального интернет-трафика. Для понимания масштаба: чтобы сохранить эксабайт данных, понадобились бы примерно четверть миллиона мощных домашних компьютеров.

Valve привела и более наглядную статистику. В среднем пользователи Steam ежедневно устанавливают и обновляют примерно 274 петабайта данных. Если перевести это в меньшие единицы, получается около 11,4 петабайта каждый час или примерно 190 тысяч гигабайтов каждую минуту.

Кроме объемов загрузок, компания также отметила рост доходов разработчиков. Благодаря системе распределения прибыли, которую Valve ввела в 2018 году, студии могут получать большую долю дохода в зависимости от успеха игры.

В результате средняя доля дохода, выплаченная разработчикам и издателям невалвовских игр в Steam в 2025 году, составила 76%. При этом в статистику не входят деньги, которые разработчики получают от продажи бесплатных ключей Steam вне самой платформы.

Учитывая масштабы продаж и активность пользователей, бизнес Steam продолжает демонстрировать чрезвычайно сильные результаты. Индустрия видеоигр остается одним из крупнейших сегментов цифровых развлечений, а Steam – главной площадкой для ПК-гейминга.