Пользователи ПК могут бесплатно получить прямую духовную преемницу таких культовых проектов как RollerCoaster Tycoon 3, Thrillville и Zoo Tycoon, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания Fortnite снова появится в Play Store по всему миру

Новая бесплатная игра для Steam?

Желающие поностальгировать по временам, когда королями жанра симуляторов были совсем не EA Sports FC или им подобные игры, могут обратить внимание на Planet Coaster 2016 года выхода.

В этой игре игроку предстоит придумать и построить собственный парк аттракционов и сделать это так, чтобы он приносил максимальную прибыль.

Planet Coaster – это почти все, о чем мы могли мечтать в современном возрождении жанра симулятора парка развлечений – и даже больше,

– написали в обзоре игры IGN.

Трейлер игры: смотрите видео

Рецензии в Steam также хвалят проект, ведь уровень отзывов геймеров находится на уровне "очень положительные", а 91% обзоров из более 58 тысяч являются положительными.

Заинтересованные геймеры могут получить бесплатный ключ игры до 18 марта, но для этого придется выполнить несколько шагов.

Как получить игру бесплатно: пошаговая инструкция