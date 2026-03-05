Генеральный директор Epic Games Тим Суини сообщил, что Fortnite вскоре вернется в Google Play Store для пользователей по всему миру. Об этом он написал в своем микроблоге, комментируя изменения, которые Google внедряет на платформе Android.

Когда Fortnite снова станет доступной для всех пользователей Play Store?

По словам руководителя компании, установка игр на Android станет проще уже в 2026 году. Он также отметил, что Epic Games Store и в дальнейшем будет поддерживать Android на глобальном уровне вместе с Windows и macOS.

Интересно, что о возвращении доступа к Fortnite пользователям Play Store за пределами США упоминается и в пресс-релизе Epic Games по поводу инициированных Google изменений на платформе Android.

Новость о глобальном возвращении Fortnite появилась после того, как Epic Games урегулировала многолетний конфликт с Google. Прошлой осенью стороны заключили мировое соглашение. Одним из ключевых результатов стало отмена стандартной комиссии в 30% с транзакций в Play Store – именно из-за этого правила в свое время и начался спор между компаниями.

С чего все началось?

История конфликта тянется с августа 2020 года. Тогда Fortnite исчезла сразу из двух крупных магазинов – Play Store на Android и App Store на iOS. Причиной стало то, что Epic Games запустила собственную внутреннюю платежную систему, которая обходила официальные механизмы оплаты Google и Apple. Это прямо нарушало правила обеих платформ.

После нескольких лет судебных споров Epic Games начала постепенно возвращать игру на мобильные устройства. Летом 2024 года компания запустила мобильную версию собственного магазина Epic Games Store. Благодаря этому Fortnite снова стала доступной на Android по всему миру, хотя устанавливать ее приходилось не через Play Store.

На iOS ситуация была сложнее: игра вернулась только в странах Европейского Союза, где новые правила цифровых рынков позволили альтернативные магазины приложений. Кроме того, весной прошлого года Fortnite снова появилась и в американском App Store.

Теперь Epic Games готовится сделать еще один шаг – вернуть игру напрямую в Play Store для пользователей из разных стран. Это означает, что установить Fortnite на Android станет значительно проще, чем в предыдущие годы.