Генеральний директор Epic Games Тім Суїні повідомив, що Fortnite незабаром повернеться до Google Play Store для користувачів по всьому світу. Про це він написав у своєму мікроблозі, коментуючи зміни, які Google впроваджує на платформі Android.

Дивіться також Ubisoft підтвердила ремейк Assassin's Creed Black Flag і розповіла про плани серії

Коли Fortnite знову стане доступною для всіх користувачів Play Store?

За словами керівника компанії, встановлення ігор на Android стане простішим уже у 2026 році. Він також наголосив, що Epic Games Store і надалі підтримуватиме Android на глобальному рівні разом із Windows і macOS.

Цікаво, що про повернення доступу до Fortnite користувачам Play Store за межами США згадується і в прес-релізі Epic Games з приводу ініційованих Google змін на платформі Android.

Новина про глобальне повернення Fortnite з'явилася після того, як Epic Games врегулювала багаторічний конфлікт із Google. Минулої осені сторони уклали мирову угоду. Одним із ключових результатів стало скасування стандартної комісії у 30% з транзакцій у Play Store – саме через це правило свого часу і почалася суперечка між компаніями.

З чого все почалося?

Історія конфлікту тягнеться з серпня 2020 року. Тоді Fortnite зникла одразу з двох великих магазинів – Play Store на Android і App Store на iOS. Причиною стало те, що Epic Games запустила власну внутрішню платіжну систему, яка обходила офіційні механізми оплати Google й Apple. Це прямо порушувало правила обох платформ.

Після кількох років судових суперечок Epic Games почала поступово повертати гру на мобільні пристрої. Улітку 2024 року компанія запустила мобільну версію власного магазину Epic Games Store. Завдяки цьому Fortnite знову стала доступною на Android по всьому світу, хоча встановлювати її доводилося не через Play Store.

На iOS ситуація була складнішою: гра повернулася лише в країнах Європейського Союзу, де нові правила цифрових ринків дозволили альтернативні магазини застосунків. Крім того, навесні минулого року Fortnite знову з'явилася і в американському App Store.

Тепер Epic Games готується зробити ще один крок – повернути гру безпосередньо до Play Store для користувачів з різних країн. Це означає, що встановити Fortnite на Android стане значно простіше, ніж у попередні роки.