Результати Steam Awards 2023 не на жарт розлютили геймерів – переможців називають незаслуженими

Щорічна премія Steam Awards за 2023 рік викликала неабиякі суперечки в мережі, оскільки чимало геймерів вважають як мінімум трьох переможців абсолютно незаслуженими.

Кожного року цифровий майданчик від Valve проводить голосування за найкращі проєкти, де вирішується доля нагород Steam Awards, повідомляє 24 Канал.

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Хоча голосують у ньому самі гравці, цьогорічні переможці викликали чимало суперечок у геймерській спільноті.

Усі переможці Steam Awards 2023 / Фото Steam

До прикладу нагороду "Гра року" прогнозовано отримала Baldur's Gate 3 і це не викликало ні в кого запитань, однак багато інших результатів змусили користувачів чухати потилицю.

Мова насамперед про номінації "Найбільш інноваційний ігролад", "Сродна праця" та "Неймовірний візуальний стиль", в яких перемогли Starfield, Red Dead Redemption 2 та російська Atomic Heart відповідно.

що за правилами Steam одна гра може претендувати лише на 2 нагороди: "Гра року" та ще одну, що суттєво обмежує варіанти переможців.

У соцмережах чимало геймерів виявили невдоволення цьогорічними результатами.

Це дійсно показує, що нагороди від Steam потребують змін. А як щодо того, щоб номінанти вже були переможцями? Насправді є кілька досить пристойних номінантів, тоді як переможці завжди вирішуються лише дурним змаганням у популярності,

– заявив один з користувачів Reddit.

Так, наприклад, тисячі геймерів поставили під сумнів доцільність нагородження RDR 2 у категорії за найкращу підтримку від розробників, адже гра роками не отримувала апдейтів.

Ще більше у гравців з усього світу "палало" від номінації, перемогу в якій отримала космічна RPG Starfield, яку "важко назвати інноваційною".

Я хочу знати, як Starfield виграв. Що такого в біса інноваційного в порожніх планетах і повсюдних завантажувальних екранах?,

– гнівно написав ще один реддітор.

Українські геймери своєю чергою обурилися перемозі російсько-кіпріотського проєкту Atomic Heart, який виславляє радянську естетику та при цьому отримав нагороду за візуальний стиль.

ми детально розповідали раніше.

Цілком можливо, що така хвиля обурення від користувачів змусить Valve переглянути систему голосування в наступному році, бо наразі вона й справді виглядає доволі суперечливо.