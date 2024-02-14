У вас є лише два дні, щоб безплатно забрати культовий зомбі-шутер у Steam

Якщо ви полюбляєте ігри про зомбі, але якимось чином пропустили стару класику, то у вас є всього два дні, щоб отримати саме таку гру в Steam повністю безплатно. Розробники дарують її перед виходом другої частини.

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Мова йде про Dead Island: Riptide. Нова частина франшизи ось-ось вийде в Steam, тож видавець уже святкує цю подію.

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Найцікавіше, що компанія вирішила роздати ремастер-видання Definitive Edition. Протягом наступних кількох днів усі ПК-геймери зможуть отримати копію і зберегти її у своїй бібліотеці назавжди.

Гра Dead Island: Riptide продовжила сюжетну лінію першої частини, Dead Island, навіть зберігши тих самих вцілілих героїв, а також додавши одного нового. Дія відбувається на тропічному острові Паланай, ще одному острові вигаданого архіпелагу Баной, який також, як і очікувалося, переповнений зомбі. У кооперативному екшені для чотирьох гравців вцілілі люди продираються крізь натовпи зомбі, щоб дістатися до безпечного місця.

Трейлер гри The Dead Island: Riptide: відео

Оскільки Definitive Edition вийшла у 2016 році, вона також містить усі раніше випущені DLC, а також наступні функції:

Повністю відреставровано. Dead Island: Riptide у чіткому форматі Full HD з покращеною графікою, ігровими моделями та "фотореалістичною системою освітлення з фізичним затіненням".

Адреналінові бої. Розбивайте голови, проламуйте черепи та рубайте зомбі на шматки зброєю на ваш вибір у ближньому бою або за допомогою вогнепальної зброї.

Безшовний кооперативний режим, який дозволяє грати з друзями.

Роздача The Dead Island: Riptide Definitive Edition у Steam закінчиться 15 лютого о 16:00 за Києвом. Додати гру собі в бібліотеку можна за цим посиланням. Зазвичай вона коштує 20 доларів або 533 гривні.