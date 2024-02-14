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Речь идет о Dead Island: Riptide. Новая часть франшизы вот-вот выйдет в Steam, поэтому издатель уже празднует это событие.

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Самое интересное, что компания решила раздать ремастер-издание Definitive Edition. В течение следующих нескольких дней все ПК-геймеры смогут получить копию и сохранить ее в своей библиотеке навсегда.

Игра Dead Island: Riptide продолжила сюжетную линию первой части, Dead Island, даже сохранив тех же уцелевших героев, а также добавив одного нового. Действие происходит на тропическом острове Паланай, еще одном острове вымышленного архипелага Баной, который также, как и ожидалось, переполнен зомби. В кооперативном экшене для четырех игроков выжившие люди продираются сквозь толпы зомби, чтобы добраться до безопасного места.

Трейлер игры The Dead Island: Riptide: видео

Поскольку Definitive Edition вышла в 2016 году, она также содержит все ранее выпущенные DLC, а также следующие функции:

Полностью отреставрировано. Dead Island: Riptide в четком формате Full HD с улучшенной графикой, игровыми моделями и "фотореалистичной системой освещения с физическим затенением".

Адреналиновой бои. Разбивайте головы, проламывайте черепа и рубите зомби на куски оружием на ваш выбор в ближнем бою или с помощью огнестрельного оружия.

Бесшовный кооперативный режим, который позволяет играть с друзьями.

Раздача The Dead Island: Riptide Definitive Edition в Steam закончится 15 февраля в 16:00 по Киеву. Добавить игру себе в библиотеку можно по этой ссылке. Обычно она стоит 20 долларов или 533 гривны.