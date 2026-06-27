Ентузіаст "оживив" власний Steam Controller – відео стало вірусним у мережі

Геймер створив утиліту, яка буквально "оживляє" Steam Controller аби той міг самостійно відправитися на підзарядку. Відео з демонстрацією стало вірусним у мережі.

Усі вже звикли, що роботи-пилососи самостійно повертаються до своєї зарядної станції, але чи бачили ви колись подібне з геймпадом? Тепер побачите, інформує 24 Канал.

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Steam Controller може заряджатися самостійно?

Власник ігрового контролера від Valve розробив утиліту, яка дозволяє його новому геймпаду самостійно повертатися до зарядки. Для цього потрібен лише увімкнений браузер, доступ до камери комп'ютера та справні вбудовані вібраційні двигуни, повідомляє Dexerto.

Проєкт отримав назву "Auto-Charge Tracker" та був розроблений Реєм Фоссом, який потому поділився демонстрацією його в дії у соцмережі X.

На відео можна побачити як Steam Controller рухається столом аби врешті підзарядитися.

Цікавий задум ентузіаста: дивіться відео

Відео стало вірусним та набрало понад 3 мільйони переглядів усього за дві доби.

За словами винахідника, успішне стикування контролера зі станцією не гарантовано у 100 випадків зі 100, адже йому було цікаво швидко створити простий і дієвий метод.

Тож автор визнає, що у його задумі є простір для вдосконалення. Цікаво уявити ситуацію, коли геймпад промахнеться настільки, що впаде зі столу та видасть знаменитий "крик Вільгельма", який Valve запрограмували в нього як чудернацьку "великодку".