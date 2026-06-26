Rockstar розкрила чимало подробиць щодо ігрового процесу GTA 6 через опис гри на Amazon, інформує 24 Канал.

Цікаво Максимальний реалізм: GTA 6 відмовиться від "великих кишень", щоб ви носили мінімум інвентарю

Що чекає на геймерів у GTA 6?

Ні для кого не стане сюрпризом, що "шістка" буде куди більшою, ніж її попередниця. Зокрема, мапа GTA 6 описується як щось справді вражаюче. Гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, пляжі, болота, маленькі містечка та всі різноманітні регіони, з яких складається віртуальний штат Леоніда.

У процесі гри, ми матимемо можливість перемикатися між протагоністами – Джейсоном та Люсією. Врізноманітнить цей досвід, схожий на те як працювало тріо головних героїв у GTA 5, наявність так званих "дуетних" місій, де гравцю доведеться попрацювати за обох персонажів аби налагодити їхню синергію, інформує Dexerto.

Відчуйте еволюцію управління персонажами, де кожен головний герой має унікальні навички, які безпосередньо впливають на екосистему злочинності та тактичну складову місій,

– йдеться в описі гри.

Другий трейлер GTA 6: дивіться відео

Найпрогресивнішою видається обіцянка про те, що внутрішньоігрові соціальні мережі стануть значною частиною ігрового процесу GTA 6.

Використовуючи мобільний телефон у грі, гравці зможуть "переглядати вірусні відео, слідкувати за інфлюенсерами та дізнаватися про світові події". Цей метод призводитиме до неочікуваних подій, зустрічей та навіть секретних додаткових місій, йдеться на Gamerant.

Насамкінець, Rockstar наобіцяли небачений рівень "графіки наступного покоління" з покращеним освітленням, динамічною погодою та надзвичайним рівнем деталізації.

Побачити цю всю красу на власні очі можна буде вже 19 листопада 2026 року. Щоправда, лише за наявності консолі Xbox Series X|S чи PS5 та кругленької суми на покупку гри.