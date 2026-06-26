Rockstar раскрыла немало подробностей об игровом процессе GTA 6 в описании игры на Amazon, сообщает 24 Канал.
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Что ждет геймеров в GTA 6?
Ни для кого не станет сюрпризом, что "шестерка" будет намного больше, чем её предшественница. В частности, карта GTA 6 описывается как нечто действительно впечатляющее. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, пляжи, болота, маленькие городки и все разнообразные регионы, из которых состоит виртуальный штат Леонида.
В процессе игры у нас будет возможность переключаться между главными героями – Джейсоном и Люсией. Разнообразит этот опыт, похожий на то, как работало трио главных героев в GTA 5, наличие так называемых "дуэтных" миссий, где игроку придётся поработать за обоих персонажей, чтобы наладить их синергию, сообщает Dexerto.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ощутите эволюцию управления персонажами, где каждый главный герой обладает уникальными навыками, которые напрямую влияют на экосистему преступности и тактическую составляющую миссий,
– говорится в описании игры.
Второй трейлер GTA 6: смотрите видео
Наиболее прогрессивным представляется обещание о том, что внутриигровые социальные сети станут значительной частью игрового процесса GTA 6.
Используя мобильный телефон в игре, игроки смогут "просматривать вирусные видео, следить за инфлюенсерами и узнавать о мировых событиях". Этот метод будет приводить к неожиданным событиям, встречам и даже секретным дополнительным миссиям, сообщает Gamerant.
Наконец, Rockstar пообещала невиданный уровень "графики следующего поколения" с улучшенным освещением, динамичной погодой и невероятным уровнем детализации.
Увидеть всю эту красоту воочию можно будет уже 19 ноября 2026 года. Правда, только при наличии консоли Xbox Series X|S или PS5 и солидной суммы на покупку игры.