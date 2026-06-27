Все уже привыкли, что роботы-пылесосы самостоятельно возвращаются на зарядную станцию, но видели ли вы когда-нибудь нечто подобное с геймпадом? Теперь увидите, сообщает 24 Канал.

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Steam Controller может заряжаться самостоятельно?

Владелец игрового контроллера от Valve разработал утилиту, которая позволяет его новому геймпаду самостоятельно возвращаться к зарядке. Для этого нужен лишь включенный браузер, доступ к камере компьютера и исправные встроенные вибрационные двигатели, сообщает Dexerto.

Проект получил название "Auto-Charge Tracker" и был разработан Рэем Фоссом, который впоследствии поделился демонстрацией его работы в социальной сети X.

На видео можно увидеть, как Steam Controller перемещается по столу, чтобы в итоге подзарядиться.

Интересная идея энтузиаста: смотрите видео

Видео стало вирусным и набрало более 3 миллионов просмотров всего за двое суток.

По словам изобретателя, успешная стыковка контроллера со станцией не гарантирована в 100 случаях из 100, ведь ему было интересно быстро создать простой и действенный метод.

Поэтому автор признает, что в его замысле есть место для совершенствования. Интересно представить ситуацию, когда геймпад промахнется настолько, что упадет со стола и издаст знаменитый "крик Вильгельма", который Valve запрограммировали в него как причудливую "пасхалку".