Пользователь Reddit под ником RF3D19 опубликовал короткое видео, в котором контроллер после падения издает знаменитый "Крик Вильгельма" – культовый звуковой эффект из киноиндустрии, который десятилетиями используют в фильмах, сериалах и видеоиграх. Именно этот крик можно услышать в "Звездных войнах", "Индиане Джонси", "Властелины колец" и сотнях других проектов.

Steam Controller easter egg: контроллер кричит при падении примерно на 3 фута (Big Picture Mode, примерно раз в 5-6 падений) https://t.co/bD20dv1fkU pic.twitter.com/aN9t00K7VM - Wario64 (@Wario64) 12 мая, 2026 г

Сначала пользователи решили, что ролик фейковый или контроллер модифицировали вручную. Однако впоследствии другие владельцы устройства подтвердили существование Easter egg. В частности, журналист PC Gamer Джош Воленс также проверил находку самостоятельно и заявил, что контроллер действительно "кричит" после падения.

Эффект срабатывает не всегда. Контроллер нужно уронить с достаточной высоты даже на мягкую поверхность, а сам звук довольно тихий. Кроме того, между активациями есть своеобразный "кулдаун" – после одного крика устройство может молчать более минуты,

– объяснил Воленс.

Самый интересный вопрос – как именно это реализовано. У нового Steam Controller нет заметного динамика, как у DualSense для Sony PlayStation 5 (это стало известно после многочисленных разборов геймпада, в частности редакцией того же PC Gamer). Из-за этого пользователи предполагают, что звук создают вибромоторы и система тактильного отклика.

Подобный подход Valve использовала еще в первом Steam Controller. Энтузиасты в свое время даже модифицировали его так, чтобы через вибромоторы контроллер "воспроизводил" мелодии. Качество такого звука было далеким от идеала, но для коротких сигналов или шуточных эффектов этого достаточно.

Похоже, этот раз компания просто решила добавить немного характерного для себя юмора. На фоне серьезных технических характеристик скрытый "крик паники" выглядит как типичная выходка Valve – ненужная, но очень узнаваемая для фанатов.

История создания Steam Controller

Первый Steam Controller вышел в 2015 году и сразу стал одним из самых странных геймпадов на рынке. Вместо классической схемы с двумя аналоговыми стиками Valve сделала ставку на большие сенсорные трекпады. Компания пыталась решить старую проблему ПК-гейминга – как комфортно играть на диване в игры, рассчитанные на мышь и клавиатуру.

Valve фактически хотела создать "гибрид" между контроллером и компьютерной мышью. Именно поэтому трекпады могли работать как трекбол, мышь, руль или даже эмуляция клавиш WASD. Для шутеров это было особенно важно – традиционные стики значительно уступали мыши в точности.

Многие идеи Steam Controller сперва казались странными, но позже их начали использовать другие устройства. Например:

гироскопическое прицеливание;

задние программируемые кнопки;

глубокая перенастройка управления;

тактильные сенсорные поверхности;

профили управления для каждой игры отдельно.

Сегодня подобные функции можно увидеть в Steam Deck, DualSense и премиальных Xbox-контроллерах, но еще десять лет назад это выглядело экспериментом.

Несмотря на инновационность, массовым хитом контроллер так и не стал. Основная проблема – высокий порог входа. Многие игры требовали ручной настройки, а к трекпадам нужно было привыкать неделями. Для обычных игроков проще было взять классический геймпад от Xbox или PlayStation.

Одной из самых интересных особенностей новой версии контроллера стало то, что Valve поддержала модификации. В мае 2026 года компания официально опубликовала CAD-файлы Steam Controller, позволив фанатам печатать собственные аксессуары и корпуса на 3D-принтерах.

Модель 2026 года уже не столь радикальна. Valve частично вернулась к классической форме современных геймпадов – с двумя аналоговыми стиками и знакомым расположением кнопок. Но ключевые "фишки" компания оставила:

трекпады;

гироскоп;

задние кнопки;

расширенную систему настроек;

мощную тактильную отдачу.

Особое внимание привлекают TMR-стики. Это магнитная технология нового поколения, которая должна уменьшить проблему "дрейфа" аналоговых стиков – одной из главных болезней современных контроллеров.

Хотя первый Steam Controller считался коммерчески неудачным, его идеи фактически пережили "реинкарнацию" в Steam Deck. Я с уверенностью могу сказать (и многие журналисты и энтузиасты придерживаются такого же мнения), что Steam Controller был неудачным экспериментом, который изменил индустрию. Именно из-за него компании начали серьезнее относиться к гироскопическому управлению и кастомизации геймпадов для ПК.