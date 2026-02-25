Треба діяти швидко – у Steam дарують змогу безплатно зіграти у постапокаліптичну гру

На платформі Steam прямо зараз геймери можуть випробувати цікаву постапокаліптичну гру з відкритим світом. Однак варто поспішити, оскільки акція триватиме не довго.

Найновіша безплатна гра в Steam – це цікавий "піратський" досвід у затопленому світі, який можна буде випробувати протягом обмеженого часу, повідомляє 24 Канал.

Безплатний тест гри у Steam?

Отож, до 20:00 за київським часом 2 березня, у користувачів платформи від Valve є шанс кинути якір у цікавій забавці під назвою Age of Water, що вийшла у січні 2025 року.

Проєкт пропонує геймерам поринути у постапокаліптичний відкритий світ, у якому Земля, якою ми її знали, була повністю затоплена. Людство адаптувалося виживати на дахах хмарочосів та створило флотилію з найрізноманітніших човнів, не полишаючи зусиль знайти бодай клаптик суші, інформує Gamerant.

Гравці долатимуть шторми, воюватимуть, торгуватимуть, досліджуватимуть таємниці світового океану та найголовніше – будуватимуть власні човни.

Можливості редактора цих плавзасобів у грі направду вражаючі та дозволяють будь-якому морському вовку створити посудину своєї мірії.

Щоправда, потім може бути болісно її втрачати, адже місцеві води повні небезпек, як PvE, так і PvP формату.

Трейлер гри: дивіться відео

Відгуки на гру знаходяться на рівні "переважно схвальні" з 73% позитивних рецензій з-понад 2700 оглядів.

Якщо ж під час "тесту" вам сподобається проєкт, то акурат до 2 березня на нього ще й діє знижка у 60%, яка дозволить залишити Age of Water у своїй бібліотеці всього за 239 гривень (повна ціна – 599).

