Маловідомий стример вигадав для себе цікавий челендж, а люди в соцмережі X вирішили підтримати його ідею й завдяки цьому він вже біля своєї мети, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Варте уваги В Україні створюють нову команду з CS2, гравців якої перевірятимуть на поліграфі

Спосіб отримати фактично "безплатний" Steam Deck

Колекційні картки в Steam дуже рідко коштують більше кількох центів, але іноді здатні стати приємним бонусом до більшої суми та допомогти придбати якусь невеличку гру на розпродажі.

Одначе, стример Twitch під ніком ringlerssbm збирається вполювати куди більшу "рибину", придбавши на платформі Valve їхню портативну консоль – Steam Deck.

3 лютого геймер поділився у соцмережі X відео прогресу "трейдингу" вже згаданих колекційних карток і ролик неочікувано завірусився. Після цього, сотні людей вирішили підтримати його амбітний задум та почали донатити предмети в Steam.

Зрештою, ringlerssbm повідомив, що продав близько 20 тисяч карток, а станом на момент написання матеріалу йому вдалося заробити таким чином дивовижних 650 доларів.

Цього якраз вистачить для мети героя, одначе він сподівається таким чином "заробити" на ще одну консоль аби пожертвувати її у дитячу лікарню.