Малоизвестный стример придумал для себя интересный челлендж, а люди в соцсети X решили поддержать его идею и благодаря этому он уже у своей цели, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Способ получить фактически "бесплатный" Steam Deck

Коллекционные карточки в Steam очень редко стоят больше нескольких центов, но иногда способны стать приятным бонусом к большей сумме и помочь приобрести какую-то небольшую игру на распродаже.

Однако, стример Twitch под ником ringlerssbm собирается поймать куда большую "рыбу", приобретя на платформе Valve их портативную консоль – Steam Deck.

3 февраля геймер поделился в соцсети X видео прогресса "трейдинга" уже упомянутых коллекционных карточек и ролик неожиданно завирусился. После этого, сотни людей решили поддержать его амбициозный замысел и начали донатить предметы в Steam.

В конце концов, ringlerssbm сообщил, что продал около 20 тысяч карточек, а по состоянию на момент написания материала ему удалось заработать таким образом удивительных 650 долларов.

Этого как раз хватит для цели героя, однако он надеется таким образом "заработать" на еще одну консоль, чтобы пожертвовать ее в детскую больницу.