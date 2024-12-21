Steam Replay 2024 не тільки розкриває індивідуальну статистику активності на платформі кожного користувача, показуючи ігри та жанри, в яких вони провели найбільше часу, але також дає поглянути на інші цікаві та більш глобальні деталі, інформує 24 Канал з посиланням на статистику Steam.

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Нові ігри нікому не потрібні?

Глобальна статистика Steam за рік, що минає, свідчить про те, що лише 15% часу, витраченого користувачами на гру в сервісі, було присвячено іграм 2024 року випуску.

У що ж тоді грали геймери? Як показують дані:

47% – ігри, випущені протягом останніх 1-7 років .

. 37% – ігри віком від 8 років і старше.

Такі цифри можуть шокувати розробників: невже геймерів не цікавлять нові ігри? Це зовсім не так, адже хоча 15% здаються неймовірно низьким показником – це насправді дуже добре.

Усе стає зрозуміло у порівнянні з 2023 роком, в якому геймери так само приділяли більше уваги "старим" іграм і лише 9% ігрового часу витрачали на проєкти 2023 року.

Цьогорічне зростання показника зумовлено великою кількістю вдалих ПК релізів, тож якщо 2025 рік буде таким же багатим на якісні ігри – ми побачимо продовження позитивної динаміки.