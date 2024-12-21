Ця статистика Steam вас здивує – Valve показали цікаві дані щодо вподобань геймерів за 2024 рік

Щорічна ретроспектива від Steam розкрила цікаві деталі щодо геймерських вподобань на платформі, які можуть здивувати та розчарувати розробників відеоігор.

Steam Replay 2024 не тільки розкриває індивідуальну статистику активності на платформі кожного користувача, показуючи ігри та жанри, в яких вони провели найбільше часу, але також дає поглянути на інші цікаві та більш глобальні деталі, інформує 24 Канал з посиланням на статистику Steam.

Цікаво Зимовий розпродаж Steam пропонує тисячі знижок на ігри, навіть на S․T․A․L․K․E․R․ 2

Нові ігри нікому не потрібні?

Глобальна статистика Steam за рік, що минає, свідчить про те, що лише 15% часу, витраченого користувачами на гру в сервісі, було присвячено іграм 2024 року випуску.

У що ж тоді грали геймери? Як показують дані:

47% – ігри, випущені протягом останніх 1-7 років .

. 37% – ігри віком від 8 років і старше.

Такі цифри можуть шокувати розробників: невже геймерів не цікавлять нові ігри? Це зовсім не так, адже хоча 15% здаються неймовірно низьким показником – це насправді дуже добре.

Усе стає зрозуміло у порівнянні з 2023 роком, в якому геймери так само приділяли більше уваги "старим" іграм і лише 9% ігрового часу витрачали на проєкти 2023 року.

Цьогорічне зростання показника зумовлено великою кількістю вдалих ПК релізів, тож якщо 2025 рік буде таким же багатим на якісні ігри – ми побачимо продовження позитивної динаміки.