Steam оголосив найпопулярніші ігри 2024 року – у що грали найбільше

Підбиваючи підсумки 2024 року, платформа Steam оприлюднила статистику щодо найпопулярніших відеоігор, які завоювали прихильність та час геймерів.

Щорічний список "Best of Steam" пропонує геймерам поглянути на ігри, які стали найпопулярнішими протягом 2024 року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.

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Продалися найкраще

У 2024 році Steam знову ставив нові рекорди. До прикладу, на платформі з'явилося 18 825 нових ігор, що суттєво перевищило тогорічний показник у 14 311.

Окрім того, Valve опублікували список найпопулярніших ігор року за кількістю одночасних гравців на платформі.

В ньому опинилися проєкти, які заслужили похвалу як гравців, так і критиків.

Отож, відеоіграми, що привернули увагу понад 450 тисяч користувачів одночасно стали:

Helldivers 2;

Black Myth: Wukong;

PUBG;

Palworld;

Apex Legends;

Counter-Strike 2;

Marvel Rivals;

Elden Ring;

Dota 2;

Path of Exile 2.

У рейтингу Steam проєкти розташовані в довільному порядку, але за допомоги порталу SteamDB можна дізнатися, що найпопулярнішою грою року стала Black Myth: Wukong в яку на піку одночасно грали неймовірні 2 415 714 користувачів.