Геймери більше не витрачатимуть години на пошук ігор – Valve додала круту функцію для Steam

Компанія Valve офіційно представила для всіх користувачів Steam нову функцію. Інструмент аналізує вподобання гравця і показує найцікавіші новинки на кілька тижнів наперед.

Valve вигадали як полегшити одвічний геймерський квест "у що б пограти", пропонуючи рекомендації прямо в своєму магазині, повідомляє компанія в спільноті Steam.

Персональний календар для кожного геймера

Щодня у цифровому магазині з'являється орієнтовно 70 нових ігор, через що цікаві та якісні проєкти часто губляться в загальному потоці.

Вирішити подібну проблему покликаний новий алгоритм від Valve. Компанія вигадала інструмент, який формує для кожного користувча індивідуальний розклад релізів на наступні вісім тижнів на основі його ігрових вподобань.

При цьому система враховує лише ті проєкти, у яких гравець провів багато часу, шукає користувачів із подібною поведінкою та рекомендує ігри з їхніх списків бажаного чи бібліотек. Запуск гри на кілька хвилин не вплине на рекомендації, що дозволяє уникнути викривлення добірки.

На додачу гравці можуть самостійно регулювати кількість відображуваних ігор у календарі, відсіювати проєкти за тегами, жанрами чи наявністю раннього доступу.

Компанія також подбала про захист від одноманітності: система не пропонуватиме суто один жанр, а урізноманітнюватиме стрічку, щоб уникнути ефекту "бульбашки".

Тестування функції велося цілий рік у Steam Labs – від жовтня 2025, а відтепер вона доступна усім користувачам.

Геймери вже напрочуд позитивно відгукуються про нову функцію в соцмережах та вдячні розробникам за дієве покращення платформи.