Геймеры больше не будут тратить часы на поиск игр – Valve добавила классную функцию для Steam

В Valve придумали, как облегчить извечный геймерский квест "во что бы поиграть", предлагая рекомендации прямо в своем магазине, сообщает компания в сообществе Steam.

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Персональный календарь для каждого геймера

Ежедневно в цифровом магазине появляется примерно 70 новых игр, поэтому интересные и качественные проекты часто теряются в общем потоке.

Решить эту проблему призван новый алгоритм от Valve. Компания разработала инструмент, который формирует для каждого пользователя индивидуальный график релизов на следующие восемь недель на основе его игровых предпочтений.

При этом система учитывает только те проекты, в которых игрок провел много времени, ищет пользователей с похожим поведением и рекомендует игры из их списков желаний или библиотек. Запуск игры на несколько минут не повлияет на рекомендации, что позволяет избежать искажения подборки.

Кроме того, игроки могут самостоятельно регулировать количество отображаемых игр в календаре, отсеивать проекты по тегам, жанрам или наличию раннего доступа.

Компания также позаботилась о защите от однообразия: система не будет предлагать исключительно один жанр, а будет разнообразивать ленту, чтобы избежать эффекта "пузыря".

Тестирование функции велось целый год в Steam Labs – с октября 2022 года, а теперь она доступна всем пользователям.

Геймеры уже на удивление положительно отзываются о новой функции в соцсетях и благодарны разработчикам за эффективное улучшение платформы.