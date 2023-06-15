На додаток до нового вигляду інтерфейсу користувача, Valve заявила, що останнє оновлення Steam мало змінити багато речей "під капотом", щоб покращити продуктивність на комп’ютері, мобільному пристрої та Steam Deck.

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Оновлення Steam

змінено код клієнта Steam, режиму Big Picture і програмного забезпечення Steam Deck, що дасть змогу надалі проводити масштабні поліпшення;

поліпшено інтерфейс Steam і його зручність для користувачів;

з'явилися додаткові налаштування сповіщень, що робить їх інформативнішими та наочнішими;

великих змін зазнав внутрішньоігровий оверлей, тепер користувачі можуть закріплювати зображення й текстові позначки поверх гри;

поліпшено підтримку контролерів.

Велике оновлення Steam: дивіться відео