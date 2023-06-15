В дополнение к новому виду пользовательского интерфейса, Valve заявила, что последнее обновление Steam должно было изменить многие вещи "под капотом", чтобы улучшить производительность на компьютере, мобильном устройстве и Steam Deck.

Также интересно Виртуальный отдых: 5 видеоигр, утоляющих жажду путешествий

Обновление Steam

изменен код клиента Steam, режима Big Picture и программного обеспечения Steam Deck, что позволит в дальнейшем проводить масштабные улучшения;

улучшен интерфейс Steam и его удобство для пользователей;

появились дополнительные настройки уведомлений, что делает их более информативными и наглядными;

большие изменения претерпел внутриигровой оверлей, теперь пользователи могут закреплять изображения и текстовые отметки поверх игры;

улучшена поддержка контролеров.

Большое обновление Steam: смотрите видео