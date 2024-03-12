Ці три високооцінені гри можна забрати в Steam з величезними знижками

Кожен активний гравець знає, що в таких ігрових магазинах, як Steam чи Epic Games, можна завжди знайти щось зі знижкою. І якщо друга компанія зараз не пропонує майже нічого цікавого, то в магазині від Valve можна вигідно забрати три дуже круті проєкти.

Перша гра

Перш за все зараз доступна ціла збірка ігор серії Monster Hunter 20th Anniversary complete pack від студії Capcom, яка коштує 1 779 гривень, замість 6 006 гривень.

До неї входять одразу п'ять проєктів:

Monster Hunter: World.

Monster Hunter: Iceborne.

Monster Hunter Rise.

Monster Hunter: Sunbreak.

Monster Hunter: Wings of Ruin.

У Monster Hunter ви берете на себе роль мисливця і вбиваєте лютих монстрів у багатій екосистемі, де ви можете використовувати ландшафт і його різноманітних мешканців, щоб отримати перевагу. Гра отримала дуже гарні відгуки, хоча вони різняться у різних її частин.

Зверніть увагу: кожна з ігор також доступна окремо зі знижками. Наприклад, забрати Monster Hunter: World можна за ціною. Знижка – 67 відсотків. А Monster Hunter Rise зараз коштує. Знижка – 60 відсотків.

Дивіться 14 хвилин ґеймплею Monster Hunter: World від видання IGN: відео

Друга гра

Гра Dragon's Dogma: Dark Arisen від тієї ж Capcom також була високо оцінена гравцями та критиками. Дія гри розгортається у величезному відкритому світі. Гравці вирушають у епічну пригоду з трьома компаньйонами, відомими як Пішаки. Ці напарники б'ються незалежно, застосовуючи здібності, які вони розвинули на основі рис, отриманих від кожного гравця.

Гру хвалять за чудову бойову систему, різноманіття функцій і наповнення світу. Комусь вона нагадує культову "Готику", а комусь – Dark Souls.

Сьогодні проєкт 2016 року коштує лише 151 гривню замість 949 гривень. Знижка становить 84 відсотки.

Трохи ґеймплею Dragon's Dogma: Dark Arisen від IGN: відео

Третя гра

Нарешті, якщо ви не хочете убивати монстрів і досліджувати фентезійні світи, вам може сподобатися Forza Horizon 5, випущена у 2021 році. Гра пропонує перегони на автомобілях у яскравих відкритих ландшафтах Мексики.

Пропозиція складається з трьох частин, кожна з яких зараз коштує половину своєї звичайної ціни:

Forza Horizon 5 – Standard Edition, яку віддають за 599 гривень замість 1 199 гривень.

замість 1 199 гривень. Forza Horizon 5 – Deluxe Edition, за яку просять 799 гривень замість 1 599 гривень раніше.

замість 1 599 гривень раніше. Forza Horizon 5 – Premium Edition обійдеться вам у 999 гривень замість 1 999 гривень.

Зверніть увагу, що ця пропозиція діє лише до 14 березня.