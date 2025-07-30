У Steam знайшли черговий "прихований діамант", який точно вартує вашої уваги та кількох вечорів з друзями, повідомляє 24 Канал.

Цікаво В мережу злили 26 хвилин ігрового процесу Battlefield 6

Як голосно ви кричатимете "фаєрбол" у Mage Arena?

Кумедна інді-відеогра, дозволяє геймерам випробувати себе у ролі магів у форматі поєдинків PvP.

Родзинкою проєкту від розробника-одинака під ніком jrsjams є те, що забавка використовує розпізнавання голосу в реальному часі, яке вимагає від чарівників-аматорів викрикувати необхідні заклинання.

У арсеналі "бойових магів" такі потужні "спели" як Fireball, Freeze, та Magic Missile – і, звісно, лише правильна вимова кожної з назв, запустить їх в грі. Тож, як заповідала міс Ґрейнджер, левіОса, а не левіосА.

Трейлер гри – дивіться відео

Mage Arena підтримує матчі 1 на 1 та 4 на 4, де гравці поділяються на Чаклунів та Чорнокнижників.

Після вибору команди гравці потрапляють до процедурно згенерованого світу, де вони повинні проникнути на ворожу базу та захопити прапор. Після захоплення прапора, гравці команди, що його втратила більше не можуть відродитися, що перетворює матч на битву за виживання.

Проєкт швидко набув популярності на Twitch, що зумовило сплеск інтересу до гри у Steam, подібно як це було з PEAK, яка підкорила й українських стримерів.

Отож, цілком ймовірно, що скоро ми побачимо Mage Arena і на трансляціях вітчизняних контент-мейкерів, а з огляду на сміховинну ціну в 74 гривні, й усі охочі геймерів можуть провести у ній кілька вечорів з друзями.