В Steam нашли очередной "скрытый бриллиант", который точно стоит вашего внимания и нескольких вечеров с друзьями, сообщает 24 Канал.

Интересно В сеть слили 26 минут игрового процесса Battlefield 6

Как громко вы будете кричать "фаербол" в Mage Arena?

Забавная инди-видеоигра, позволяет геймерам испытать себя в роли магов в формате поединков PvP.

Изюминкой проекта от разработчика-одиночки под ником jrsjams является то, что игрушка использует распознавание голоса в реальном времени, которое требует от волшебников-любителей выкрикивать необходимые заклинания.

В арсенале "боевых магов" такие мощные "спелы" как Fireball, Freeze, и Magic Missile – и, конечно, только правильное произношение каждого из названий, запустит их в игре. Поэтому, как завещала мисс Грейнджер, левиОса, а не левиосА.

Трейлер игры – смотрите видео

Mage Arena поддерживает матчи 1 на 1 и 4 на 4, где игроки делятся на Колдунов и Чернокнижников.

После выбора команды игроки попадают в процедурно сгенерированный мир, где они должны проникнуть на вражескую базу и захватить флаг. После захвата флага, игроки команды, что его потеряла больше не могут возродиться, что превращает матч в битву за выживание.

Проект быстро приобрел популярность на Twitch, что обусловило всплеск интереса к игре в Steam, подобно как это было с PEAK, которая покорила и украинских стримеров.

Поэтому, вполне вероятно, что скоро мы увидим Mage Arena и на трансляциях отечественных контент-мейкеров, а учитывая смехотворную цену в 74 гривны, и все желающие геймеры могут провести в ней несколько вечеров с друзьями.