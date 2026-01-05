Початок 2026 року став для Steam рекордним за кількістю гравців у мережі

Новий 2026 рік розпочався для платформи Steam із чергового вагомого досягнення. Популярний сервіс цифрової дистрибуції від американської компанії Valve зафіксував найбільшу у своїй історії кількість користувачів, які перебували в мережі одночасно.

Цей показник перевищив усі попередні результати, підтверджуючи стабільне зростання інтересу до відеоігор на ПК серед мільйонів людей у всьому світі, розповідає 24 Канал з посиланням на Steam DB.

Яких саме показників вдалося досягти сервісу від Valve?

Пік активності користувачів було зафіксовано 4 січня 2026 року приблизно о 17:00 за київським часом.

Згідно з офіційною статистикою платформи, у цей момент у мережі перебувало 41 803 794 особи. Водночас аналітичний сервіс SteamDB надав дещо вищі дані, зафіксувавши 41 816 052 користувачі.

Окрім загального рекорду відвідуваності, Steam оновив і показник тих, хто безпосередньо перебував у грі – ця цифра майже сягнула 13,4 мільйона і зупинилася на позначці 13 399 958 осіб.

Попередній рекорд Steam

Попередню вершину популярності сервіс подолав восени 2025 року. Тоді, 12 жовтня, на тлі гучного виходу військового шутера Battlefield 6, кількість одночасних користувачів перевищила 41,6 мільйона.

Нове досягнення на початку 2026 року припало на завершальний етап великого зимового розпродажу, який тривав до вечора 5 січня. Під час цієї акції також стали відомі лауреати щорічної премії Steam 2025, що додатково стимулювало активність гравців у магазині та спільноті.