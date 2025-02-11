Steam заборонив одразу цілу категорію специфічних відеоігор
- Steam заборонив розробникам використовувати платну рекламу як бізнес-модель в іграх, а саме обов'язкову рекламу, яку не можна пропустити або з якою обов'язково потрібно взаємодіяти.
- Геймерам дозволено внутрішньоігрову рекламу, таку як продакт-плейсмент, наприклад, на формі футболістів у EA FC 25.
Цифровий магазин відеоігор від Valve змінив правила щодо розміщення проєктів, заборонивши публікувати в Steam цілу категорію ігор зі специфічною механікою.
Valve оновили політику щодо реклами у Steam, заборонивши розробникам хитрий спосіб заробляти на геймерах, інформує 24 Канал з посиланням на документи Steamworks.
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Ніякої обов'язкової реклами в іграх
Оновлена документація на сторінці Steamworks зробила жорсткішими правила Valve щодо реклами на платформі Steam.
Відповідно до змін, розробники, які випускають проєкти в цьому цифровому магазині не мають права "використовувати платну рекламу як бізнес-модель у своїй грі".
Іншими словами, студіям суворо заборонено наповнювати ігровий процес рекламою:
- яку неможливо пропустити;
- за перегляд якої гравці отримають винагороди;
- з якою користувачі обов'язково повинні взаємодіяти аби продовжити гру.
Це нововведення було позитивно зустріте геймерами, які вважають рішення Valve обґрунтованим та правильним.
Цікаво, що у в іграх, які можуть виходити в Steam все ще дозволена внутрішньоігрова реклама іншого ґатунку. Зокрема, мова про "продакт-плейсмент" справжніх брендів, як ось реклама на формі футболістів у EA FC 25 тощо.