У крамниці Steam вийшла демоверсія відеогри із назвою Rain on Your Parade. Гравці керують картонною хмарою, яка може різноманітними методами псувати настрій людям.

У Steam вже можна безплатно зіграти у пробну версію симулятора Rain on Your Parade. Точна ціна відеоігри поки ще невідома, хоча офіційний її реліз на РС, Nintendo Switch та Xbox One має відбутися вже 15 квітня.

Розробниками цього проєкту виступила незалежна студія Unbound Creations, яка раніше займалася Postmortem: one must die, Karaski… What Goes Up та HEADLINER. Цього разу вони працюють над цікавим симулятором для людей, які полюбляють зловтішатись. Геймери грають за картонну хмару, яка протягом всієї гри буде робити жителів свого міста нещасними. Головна ціль проста – літати над містом та псувати різноманітними способами настрій всім.

У відеогрі є чимало варіантів для прокачування головного героя. Розпочинатимуть всі зі звичайної грозової хмари, яка поливає людей простою водою, але може вдарити й блискавкою. Цікаво, що у майбутньому можна буде стати кислотною чи метеоритною хмаркою, а також влаштовувати справжні торнадо. Розробники пообіцяли, що у відеогрі буде до 50 унікальних рівнів із різноманітними завданнями. Наприклад, геймери зможуть зірвати весільну церемонію, знищити фермерські посіви, зупинити вихід терористів на мапі Dust 2, а також посприяти зникненню динозаврів.

Звісно, можна взяти метеоритну хмару та знищити майже все, але у грі будуть й оригінальніші методи. Наприклад, можна посипати дорогу снігом, щоб вона стала слизькою. Люди будуть падати ступаючи на неї, а водії машин втрачати керування. А якщо хтось заховався від проливного дощу на зупинці та не хоче виходити, то можна вдарити блискавкою поблизу цього накриття. Персонаж перелякається та вибіжить, а гравці зможуть залити його водою сповна.

Тобто простір для фантазії у грі чималий, а також деяких геймерів має потішити кількість варіантів для кастомізації їхньої хмарки. Пропонуємо вам ознайомитися з першим трейлером та скриншотами відеогри Rain on Your Parade.

Зривайте весілля / Фото крамниця Steam

Знищуйте динозаврів / Фото крамниця Steam

Не дайте терористам вийти на точку A / Фото крамниця Steam

Трейлер відеогри Rain on Your Parade – відео