В магазине Steam вышла демоверсия видеоигры под названием Rain on Your Parade. Игроки управляют картонным облаком, которое может различными методами портить настроение людям.

В Steam уже можно бесплатно сыграть в пробную версию симулятора Rain on Your Parade. Точная цена видеоигры пока еще неизвестна, хотя официальный ее релиз на РС, Nintendo Switch и Xbox One должен состояться уже 15 апреля.

Разработчиками этого проекта выступила независимая студия Unbound Creations, которая ранее занималась Postmortem: one must die, Karaski... What Goes Up и HEADLINER. На этот раз они работают над интересным симулятором для людей, которые любят злорадствовать. Геймеры играют за картонное облако, которое на протяжении всей игры будет делать жителей своего города несчастными. Главная цель проста – летать над городом и портить разнообразными способами настроение всем.

В видеоигре немало вариантов для прокачки главного героя. Начинать все будут с обычной грозовой хмары, которая поливает людей простой водой, но может ударить и молнией. Интересно, что в будущем можно будет стать кислотной или метеоритной тучкой, а также устраивать настоящие торнадо. Разработчики пообещали, что в видеоигре будет до 50 уникальных уровней с различными задачами. Например, геймеры смогут сорвать свадебную церемонию, уничтожить фермерские посевы, остановить выход террористов на карте Dust 2, а также посодействовать исчезновению динозавров.

Конечно, можно взять метеоритное облако и уничтожить почти все, но в игре будут и более оригинальные методы. Например, можно посыпать дорогу снегом, чтобы она стала скользкой. Люди будут падать ступая на нее, а водители машин терять управление. А если кто-то спрятался от проливного дождя на остановке и не хочет выходить, то можно ударить молнией недалеко от навеса. Персонаж испугается и выбежит, а игроки смогут залить его водой сполна.

То есть простор для фантазии в игре большой, а также некоторых геймеров должно порадовать количество вариантов для кастомизации их тучки. Предлагаем вам ознакомиться с первым трейлером и скриншотами видеоигры Rain on Your Parade.

Срывайте свадьбы / Фото магазин Steam

Уничтожайте динозавров / Фото магазин Steam

Не дайте террористам выйти на точку A / Фото магазин Steam

Трейлер видеоигры Rain on Your Parade​ – видео