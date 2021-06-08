Покемони для дорослих: у Steam з'явився цікавий симулятор виживання з назвою Palworld

Студія Pocketpair анонсувала свою нову відеогру з назвою Palworld. За жанром це симулятор виживання, але у світі, який наповнений схожими на покемонів створіннями.

У крамниці Steam з'явилася сторінка оригінальної відеогри з назвою Palworld. Розробником та видавцем цього продукту виступає студія Pocketpair, а реліз заплановано на 2022 рік.

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Palworld – це симулятор виживання у яскравому відкритому світі, який чимось схожий на ігри серії Pokemon. Річ у тім, що у цій відеогрі також є фантастичні тварини з надприродними здібностями, які дуже схожі на своїх японських родичів. Насправді у дизайні деяких створінь "рука" покемонів дуже сильно відчувається, а будь-який фанат серії Pokemon це помітить одразу.

Трейлер відеогри Palworld – відео

Щоправда, реальність у Palworld зовсім інша, а також істотно відрізняється від представленої в іграх від Nintendo. Тут все достатньо похмуро та жорстоко, бо на місцевих створінь можна полювати, щоб отримувати з них ресурси. Також у цій грі можна навіть буде займатися браконьєрством. Щоправда, деяких фантастичних тварин можна буде й одомашнювати, а потім розводити на фермах. З'явиться навіть якась примітивна генетика.

Розробники відзначають, що цих створінь можна буде використовувати у будівництві, та для робіт на фабриках чи станціях. А деякі види потрібні спеціально для їзди, плавання чи польотів. Будуть у Palworld й бої, щоправда, взагалі не схожі на поєдинки з серії Pokemon. З цікавого ще можна відзначити, що у цій відеогрі з'явиться навіть багатокористувацький режим.

Тобто у фіналі геймери отримують класичний симулятор виживання, але у світі з тваринами, які схожі на покемонів. Напевно, це майже ідеальна демонстрація того, як цих японських створінь використовували б у реальності.

Скриншоти з відеогри Palworld / Фото крамниця Steam