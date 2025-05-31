На старті попередніх замовлень Stellar Blade була недоступна у 130 країнах, де офіційно не працює PlayStation Network. Хоча прив’язка до акаунта PSN на ПК була не обов’язковою, гравці з таких регіонів не мали змоги придбати гру, інформує 24 Канал.
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Після хвилі критики Shift Up пообіцяла вирішити це питання з видавцем – і, схоже, виконала обіцянку.
30 травня гру раптово відкрили для попереднього замовлення в низці країн. З початкового списку заблокованих регіонів видалили 126 країн, додавши лише чотири нові. Станом на зараз Stellar Blade залишається недоступною в десяти регіонах.
Shift Up офіційно не прокоментувала зміну політики доступності, проте зробила репост повідомлень про це у своєму мікроблозі, а також анонсувала вихід демо-версії гри. Вона вже доступна в 250 регіонах через Steam.
Демо пропонує ознайомитися з першим рівнем гри, включно з боєм із босом, а також із додатковим режимом, де можна випробувати ще одного проміжного боса. Увесь прогрес з демо переноситься до повної версії гри.
Реліз Stellar Blade на ПК (Steam і Epic Games Store) заплановано на 11 червня. У версії для ПК обіцяють підтримку Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3, ультрашироких екранів (21:9, 32:9), покращені текстури, 25 нових костюмів і нового боса.